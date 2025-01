Ilfogliettone.it - Venerdì nero nei trasporti italiani, ferrovie e aeroporti a rischio

Domani,10 gennaio, si preannuncia un caos per ipubblici in Italia, con il primo sciopero del 2025 che promette di paralizzare le principali città italiane. La Confail-Faisa ha proclamato un fermo di 4 ore, puntando il dito contro le condizioni di lavoro “inaccettabili” che minano la dignità dei lavoratori del settore. Al centro delle proteste, richieste di aumenti salariali che tengano il passo con l’inflazione, contratti collettivi che rispettino i diritti e orari di lavoro che non sacrificino la vita personale.Capitale e metropoli in ginocchio:Roma: Atac ha avvertito che lo sciopero, dalle 8:30 alle 12:30, colpirà le linee sia centrali che periferiche, inclusi i servizi di Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Non sarà garantito alcun servizio durante queste ore cruciali.