Lanazione.it - Un tuffo dove l’acqua è gelata. La sfida mondiale dei nuotatori

Leggi su Lanazione.it

SARZANAIl problema non è certamente il coraggio di immergersi a quelle temperature da surgelati ma l’allenamento. Per trovare zone adeguate nella nostra zona occorre armarsi di pazienza e salire in montagna. E così Simone Olivi, Alessandro Giumelli e Mattia Della Biancia per prepararsi al campionato del mondo di “Ice Swiming“ in programma dal 13 al 19 gennaio a Molveno devono puntare al lago della Pranda del Cerreto e quando è completamente ghiacciato, quindi impraticabile, si trasferiscono al lago di Gramolazzo a Minucciano. In Garfagnana le temperature scendono ma quel bacino d’acqua resta agile ai “tuffi“ degli impavidiche sfideranno gli avversari nelle nuotate a temperature che vanno da zero a cinque gradi. L’esperienza non manca. Simone Olivi è pluridecorato grazie alle vittorie ottenute nelle precedenti uscite per il titolo iridato ma anche i compagni di avventura non scherzano.