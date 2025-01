Unlimitednews.it - Sinner riparte da Jarry agli Australian Open, derby Musetti-Arnaldi

Leggi su Unlimitednews.it

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Janniktroverà Carlos Alcaraz o Novak Djokovic solo in un’eventuale finale, uno fra Lorenzoe Matteosaluterà già al primo turno, inizio soft per Jasmine Paolini. Sorteggiati i tabelloni degli, col numero 1 azzurro e del mondo che si presenta da campione in carica. Il primo rivale sulla strada per difendere il titolo sarà il cileno Nicolas, finalistaultimi Internazionali ma che ha sconfitto pochi mesi fa in tre set a Pechino. Possibile unal terzo turno con Stefano Cobolli (debutto con l’argentino Etcheverry che lo ha battuto tre volte su tre), un ottavo con Matteo Berrettini (Norrie al debutto, secondo turno con uno fra Zhang e Rune e poi eventualmente Hurkacz) e un quarto di finale con Alex De Minaur o Stefanos Tsitsipas, in una parte di tabellone in cui figura anche Luca Nardi: per il pesarese, al primodella carriera, c’è Gabriel Diallo.