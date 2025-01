Lanazione.it - Rifiuti, quegli aumenti anomali in discarica

Oggi pomeriggio alle 16, nella Sala Fiume di Palazzo Donini, l’assessore regionale all’Ambiente Thomas De Luca e Andrea Sisti, presidente dell’Autorità umbrae idrico (Auri) e sindaco di Spoleto, nel corso di una conferenza stampa faranno il punto della situazione sul conferimento indeispeciali, con particolare riferimento a quanto avvenuto nei siti di Belladanza (Città di Castello) e Le Crete (Orvieto). Il Consiglio direttivo dell’Auri (l’Autorità regionale per ie l’idrico) infatti ha fatto slittare di qualche mese l’approvazione definitiva del piano flussi per quanto riguarda l’anno che è appena iniziato, in quanto un "considerevole" nonché "anomalo" aumento del conferimento dispeciali – provenienti in particolare da fuori regione – si è verificato nelle due discariche.