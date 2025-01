Anteprima24.it - Rifiuti Giugliano, respinta la richiesta dei domiciliari per il sindaco

Tempo di lettura: 2 minutiIl gip del tribunale di Napoli Nord ha rigettato le richieste di arrestiavanzate dalla Procura per ildi, Nicola Pirozzi, e per il suo predecessore Antonio Poziello, entrambi tra gli indagati nell’ambito di un’inchiesta sull’appalto dei.La posizione di Poziello e di Pirozzi sono diversificate. Quest’ultimo, quando ha saputo di essere indagato (due mesi fa quando sono stati fissati gli interrogatori preventivi davanti al Gip per effetto delle riforma Nordio) si è sospeso anche dal Pd, mentre Poziello si è dimesso dall’incarico di consigliere comunale.Ora bisogna attendere se la Procura di Napoli Nord deciderà di fare ricorso al tribunale del riesame.Nell’ambito della stessa inchiesta è stato poi notificato a Luigi Grimaldi, consigliere comunale a Napoli e consigliere metropolitano, un divieto di dimora nel Comune partenopeo.