Lanazione.it - Prato, nuovo infoday del PGE dedicato alla ricerca attiva del lavoro

, 9 gennaio 2024 - Non si ferma l’impegno del PGE - Informagiovani del Comune diper favorire l’incontro tra domanda e offerta di, con particolare riferimento ai giovani del territorio. La serie di eventi dedicati all’orientamento alformazione professionale, realizzati in collaborazione con le agenzie, si arricchisce di nuovi appuntamenti. Il primo dell’anno 2025 è fissato per mercoledì 15 gennaio alle 14:30 con lo staff di Manpower ospite del PGE (presso Officina Giovani – piazza Macelli 4) per promuovere i percorsi di formazione professionale gratuiti e offrire orientamento a tutti i giovani interessati. Gli interessati potranno incontrare gli specialisti Risorse Umane dell'Agenzia per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative, nonché conoscere i corsi gratuiti promossi dstessa Agenzia.