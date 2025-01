Gamberorosso.it - "Portarsi il vino a casa? È da sfigati". Il dissing tra Bruno Vespa e Alessandro Pipero sul Codice di Salvini

Il nuovodella strada si prende – e mette in agitazione - anche la seconda serata di Rai Uno: nella puntata di Porta a Porta del 7 gennaio è andato in onda un piccolotra il giornalista (e produttore die il ristoratore romano. Se quest’ultimo, infatti, ha espresso la sua contrarietà rispetto alla nuova normativa (e non è l'unico),ha ribadito come i nuovi limiti siano rimasti identici al passato, così come ha più volte ribadito anche il ministro dei Trasporti Matteo, foto di Andrea Di LorenzoLa protesta di, dal canto suo, nei giorni scorsi aveva già postato sui social un video contro la nuova normativa. Incalzato da, che gli chiede i motivi della sua protesta, il maître romano spiega così la sua posizione: «Ho protestato perché i clienti storici che vengono da noi, se prima prendevamo un cocktail prima di cena e una bottiglia dia tavola, ora prendono al massimo un calice.