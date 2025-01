Nerdpool.it - Non preoccupatevi, Archer non ha lasciato Chicago Med! (ecco perché)

Leggi su Nerdpool.it

Med ha legato due cliffhanger insieme durante il finale autunnale della stagione 10. La dottoressa Sharon Goodwin (S Epatha Merkerson) è stata pugnalata e sta morendo dissanguata, e la sua unica speranza di essere salvata è stata il dottor Dean(Steven Weber), che è passato dal suo agente per rassegnare le dimissioni.Il finale d’autunno si è concluso senza che nessuna delle due storie venisse risolta. Naturalmente, c’era molto da affrontare nella première invernale della stagione 10 diMed, “No Love Lost” andata in onda ieri negli stati uniti. L’episodio ha ripreso proprio da dove si era interrotto il finale d’autunno e ha visto il dottoraccorrere in aiuto della Goodwin, ferita. Il primo è riuscito a mettere in salvo il suo capo e a farle avere le cure mediche di cui aveva disperatamente bisogno.