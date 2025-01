Gqitalia.it - Nintendo Switch 2 sta per uscire con tanta potenza in più e un maxi-display

La nuova2 dovrebbe essere svelata prima dell'apertura del prossimo parco a tema SuperWorld agli Universal Studios in Florida, prevista per maggio. La nuova console, destinata a prendere il posto di uno dei modelli più venduti di sempre con più di 140 milioni di unità vendute in tutto il mondo, circolerebbe già tra i banchi del CES di Las Vegas e si attenderebbe soltanto l'annuncio della casa giapponese che potrebbe arrivare nel mese di marzo. Dopo i refresh di metà generazione con i modelli OLED e Lite con cui ha differenziato e reso più completa la propria offerta, la casa giapponese è finalmente pronta ad andare oltre rinnovando la console che ha cambiato il mondo dei videogiochi degli ultimi anni, aiutandolo nella transizione verso la mobilità che ha portato poi alla nascita del gaming in streaming e che ha spinto anche la concorrenza di Sony e Microsoft a darci la possibilità di giocare a PlayStation e Xbox direttamente dallo smartphone.