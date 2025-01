Game-experience.it - Nintendo Switch 2, i Joy-Con si trasformano in un mouse grazie ad un sensore ottico?

Leggi su Game-experience.it

2 continua a far parlare di sé con indiscrezioni sempre più dettagliate. Al CES 2025, il produttore di accessori Genki ha svelato un mockup 3D della console, accompagnato da informazioni decisamente interessanti. Tra le innovazioni più intriganti troviamo unintegrato nei Joy-Con magnetici, capace di trasformarli in una sorta di.Ovviamente se confermata questa funzionalità apre nuove prospettive per il gameplay, specialmente per titoli strategici, sparatutto e gestionali. Ma addentrandoci nello specifico della faccenda, The Verge ha riportato che il CEO di Genki, Eddie Tsai, ha spiegato che ilsi trova nel canale di montaggio dei Joy-Con, ovvero la parte che li collega magneticamente alla console.Posizionando il Joy-Con di2 su una superficie, questo può essere utilizzato per controllare il cursore, proprio come untradizionale.