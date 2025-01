Ilrestodelcarlino.it - Morsa alla testa dal pitbull del fidanzato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 9 gennaio 2025 – Sono stati momenti di assoluto terrore quelli vissuti all’interno di un’abitazione della frazione di Castelferretti nella prima serata di martedì, quando una ragazza di 22 anni è stata assalita daldel. Secondo le prime sommarie ricostruzioni, i due giovani si trovavano in casa quando, ad un tratto, l’animale di grossa taglia si è scagliato contro di lei. I motivi di quella reazione non sono affatto noti. Ma si è sfiorata una tragedia. Perché il cane l’hacon violenza, ma successivamente anche ad un braccio, per il quale si sospetta una possibile frattura. Soltanto l’intervento tempestivo (e di fatto provvidenziale) del ragazzo, pressoché coetaneo, ha permesso di allontanare il suo cane dpresa, ma non sarebbe stato affatto semplice vista la sua furia.