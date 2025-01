Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Casadei non è l’unico nome per il centrocampo: pronta l’offerta, le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Cesareè balzato in cima alla lista delle preferenze del: al tempo stesso, però, non c’è soltanto il giocatore del Chelsea tra gli obiettivo per il. Ilha messo gli occhi su Cesare. Il centrocampista del Chelsea è diventato uno dei primi obiettivi di Giovanni Manna che sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione. Alserve dare un elemento per ildi Antonio Conte, e quello dei blues è un calciatore con caratteristiche ideali.Le prossime ore potrebbero essere cruciali: il direttore sportivo sta cercando di studiare la formula migliore per poter presentare al Chelsea una proposta ideale, ma non c’è soltantosulla lista di Manna.Calcio– Non solo: ledi SkyGianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di, ha parlato proprio die di quelle che potrebbero essere le mosse delper migliorare ilazzurro.