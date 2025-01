LIVE – Sprint femminile Oberhof 2025 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale delladi, gara sulla distanza dei 7.5 km valevole per la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024/di. L’Italia, costretta a fare a meno in extremis di Hannah Auchentaller per via di un attacco influenzale ed ancora alla ricerca del suo primo podio, vuole iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e per farlo si affida al quintetto formato da Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Dorothea Wierer ed Ilaria Scattolo. Sulla neve della celebre ARENA am Rennsteig la donna da battere è la padrona di casa Franziska Preuss. Quest’ultima, infatti, è la leader sia della classifica generale sia di quella di specialità oltre ad essere reduce dal triplo podio ottenuto nell’ultima tappa francese di Annecy-Le Grand Bornand.