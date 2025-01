Thesocialpost.it - Liliana Resinovich, rinviata di un altro mese la perizia sulla morte

Leggi su Thesocialpost.it

La data ultima per il deposito della consulenza medico-legaledislitta di un. La proroga, concessa dalla procura di Trieste, sottolinea l’importanza di questa, che potrebbe rappresentare una svolta decisiva per fare chiarezza sul misterioso decesso della donna. Gli esperti della procura potrebbero infatti confermare l’ipotesi di omicidio.Leggi anche: Caso, la famiglia: “Sapevamo che non si era suicidata”di parte e nuove analisiLadi parte, sollecitata dai familiari della vittima e depositata mesi fa, ha già escluso il suicidio come causa della. Gli esperti hanno rilevato elementi incompatibili con questa ipotesi, come le fratture al collo, la pulizia dei piedi nudi nonostante una presunta camminata in un bosco e il sacco nero in cui il corpo è stato ritrovato.