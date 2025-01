Ilgiorno.it - Le passioni diventano un lavoro. Un caffè e buone letture: "Così i pavesi mi hanno accolto"

Innamorata dei libri e della lettura, amante del, Nicoletta coltivava un sogno, trasformare le sue duein un. Lo ha realizzato. Da un mese ha aperto "Libri e", un locale in cui è possibile prendersi una pausa rilassante. Aperto da un mese, il locale sta andando bene e vuole diventare un punto di riferimento per chi ama la lettura. "Quando sono arrivata a Pavia – racconta Nicoletta Alessandria, la titolare – non conoscevo la città. Mi sono ritrovata a passeggiare per corso Garibaldi, che sembra un salottino, senza avere un progetto. Poi tutto si è materializzato". La donna per vent’anni ha fatto la libraia e avrebbe voluto aprire una caffetteria con libreria a Roma. "Conosco i rischi d’impresa cui vanno incontro le librerie – sottolinea –. Ma a Roma l’area di vendita deve essere molto ampia.