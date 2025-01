Liberoquotidiano.it - "Io un limite per la libertà di stampa?": Meloni replica al presidente dell'Ordine dei giornalisti

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Per il quarto anno consecutivo torniamo a lanciare l'allarme su una serie di provvedimenti legislativi che restringono in maniera preoccupante la libera informazione in materia di cronaca giudiziaria e cronaca nera. Tutti conveniamo sulla necessità di trovare un bilanciamento tra due diritti costituzionali: il rispettoa persona e il diritto a essere correttamente e compiutamente informati. Oggi, in Italia, il rispettoa privacy sta però oscurando il diritto dei cittadini a conoscere quanto accade". Lo ha detto ildeiCarlo Bartoli in aperturaa conferenzaa premier Giorgia. "L'Italia, del resto, è da anni sotto osservazionee istituzioni europee per il numero record di azioni giudiziarie intimidatorie, sia penali che civili, contro i- ha sottolineato ancora -.