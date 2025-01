Sport.quotidiano.net - Il Moto Club Brilli Peri prepara un anno da record

Un 2025 scoppiettante per ildi Montevarchi. A Miravalle si inizia il 16 febbraio con la seconda prova degli Internazionali d’Italia, si prosegue il 26 e 27 aprile con la terza prova del Campionato Italiano Prestige e infine l’11 maggio con la terza prova del Campionato Italianocross Epoca. Sono state inoltre già assegnate all’associazione montevarchina due prove del campionato toscanocross in programma il 2 marzo e l’8 giugno. La pista valdarnese si appresta dunque ad ospitare i campioni della disciplina su due ruote. Ilassicura che ci saraltre novità nel corso della stagione. Nel frattempo, dopo la firma della convenzione con il Comune che assegna per altri dieci anni il circuito al, è stato rinnovato il direttivo del, che ha eletto Simone Vanzi come presidente.