Il bilancio del Cesena Fc Quaranta milioni di investimenti per inseguire il sogno Serie A

Se non ci fossero i soci americani di Jrl Investiments LLC, ilFC fallirebbe in un batter d’occhio. Lo si rileva scorrendo le pagine delrelativo all’esercizio 2023-2024 (va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, seguendo il calendario dell’attività sportiva) che è stato approvato dall’assemblea dei soci del 14 novembre scorso che si è riunita sotto la presidenza di John Frank Aiello e la partecipazione del notaio Marcello Porfiri. L’obiettivo dei soci di Jrl (mai enunciato pubblicamente, ma che tutti conoscono) è di arrivare inA nel giro di quattro-cinque anni investendo una quarantina didi euro per avere il controllo di una società del valore di un’ottantina di. Visto il lievitare dei costi dello scorso anno e, ancor di più, di questa stagione, è probabile che l’investimento necessario per riportare il Cavalluccio inA sia maggiore del previsto.