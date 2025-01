Quotidiano.net - Giorgia Meloni difende il governo: nessun limite alla libertà di stampa

"Non ritengo di dovermire dprevisione di rappresentare uno un problema per ladio per la democrazia". Lo ha detto la premierin conferenza. "Mi stupisce che si metta insieme nello stesso intervento l'idea che ilintenda comprimere i diritti per lae l'opera attenta di sostegno" al settore svolta dal sottosegretario "Barachini", perché "tutto quello che fa Barachini è una scelta dele non del sottosegretario" singolo, ha aggiunto.