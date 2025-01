Giorgia Meloni, alle 11 la conferenza stampa di inizio anno. Da Cecilia Sala agli Usa di Trump e Musk, ecco i temi più attesi - La diretta

Leggi su Open.online

La presidente del Consigliorispondedomande dellaitaliana a partire d11 di oggi, giovedì 9 gennaio 2025. La, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti insieme all’AssociazioneParlamentare, si svolge nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera. Tradizione consolidata vedeva il o la presidente del Consiglio fare il punto con i media sull’spe sulle prospettive per quello venturo alla fine di dicembre (prima o dopo Natale). Per il secondodi fila, tuttavia, l’appuntamento conha luogo invece all’dell’nuovo. Lo scorsolafu posticipata (al 4 gennaio) per ragioni di salute della premier. Quest’è stata indettamente per il 9 gennaio.