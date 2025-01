Germania produzione dell’industria risalita a novembre +15%

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) –in parziale recupero in: aha registrato un aumento dell’1,5% rispetto al mese precedente, mentre la dinamica su base annua è rimasta negativa per il 2,8%, secondo i dati diffusi dall’agenzia di statistica federale. Destatis ha peraltro rivisto i dati di ottobre che avevano riservato un bilancio più negativo: un calo delladel 0,4%, rispetto al mese precedente, e una flessione dello 4,2% su base annua. Il bollettino segue quello sugli ordinativi, che tuttavia ieri hanno segnalato ulteriori problemi, con un crollo del 5,4% arispetto al mese precedente e un calo dell’1,7 degli su base annua. Il parziale recupero diavviene in un quadro di estrema debolezzadella, che sta risentendo pesantemente dei rincari e delle scelte sulle politiche energetiche Ue dei recenti governi, assieme alle ricadute di guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia.