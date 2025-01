Liberoquotidiano.it - Francesca Panzuti, GRUPPO EDC: “Digitalizzazione, occasione per una gestione sicura ed efficiente”

- La direttrice dell'azienda top partner delZucchetti, spiega quali sono i vantaggi nell'adozione dei gestionali in cloud: “Sicurezza e protezione dei dati, ma anche velocità nei processi. Sempre più imprenditori ne colgono l'opportunità”Como, 9 gennaio 2025.Cloud e innovazione digitale stanno rivoluzionando le logiche di mercato, imponendo cambiamenti in ogni settore. Gli stessi processi diaziendale richiedono nuovi approcci, spinti anche da una normativa che punta sempre di più verso la.«È la parola chiave per il futuro di un'impresa – spiega, direttrice delEDC – La, però, non va interpretata soltanto come obbligo di adeguamento alle normative europee. Al contrario, rappresenta l'opportunità per rimanere competitivi ed efficienti».