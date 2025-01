Ilfattoquotidiano.it - Ford Mustang, nel 2024 il crossover elettrico Mach-E supera nelle vendite la sportiva a benzina

Sembra incredibile, visto che le EV non godono di ottima salute in questo periodo, ma la versione dipiù venduta nelè stata quella elettrica. Come evidenzia il sito specializzato Autonews.com, ila elettroni hato ladi quasi 8.000 unità lo scorso anno. Ledella-E sono infatti aumentate del 27% a 51.745 unità, mentre quelle dellatradizionale (e dai più ritenuta la “vera”) sono scese del 9,5% a 44.003 unità, il livello più basso da almeno due decenni a questa parte. Complice anche il fatto, come hanno chiarito dalla, che le immatricolazioni dellasono state ostacolate da alcuni problemi nella catena di produzione che hanno portato a forniture limitate. E che, più in generale, ledi auto sportive sono diminuite anche a causa dell’abbandono del segmento da parte di rivali storici come Dodge e Chevrolet.