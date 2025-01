Game-experience.it - Final Fantasy 7 Rebirth, il nuovo trailer mostra le feature esclusive della versione PC

Square Enix ha rilasciato unper, il secondo capitolo del progetto remake, con l’obiettivo di evidenziare le caratteristichePC.Il gioco, che debutterà su PC il 23 gennaio 2025, promette un’esperienza migliorata grazie ad un comparto grafico avanzato e tutta una serie di funzionalità ottimizzate per la piattaforma. Il publisher giapponese ha ricordato che Cloud ed i suoi compagni si muoveranno in un mondo vasto e dinamico, con dettagli grafici ottimizzati per sfruttare al massimo le potenzialità dei PC moderni.Le innovazioni includono un sistema di illuminazione migliorato, che aumenta il livello di realismo delle ambientazioni, ed il supporto a risoluzioni fino a 4K con un framerate massimo di 120fps. LaPC beneficia inoltre delle tecnologie NVIDIA DLSS, che migliorano le performance grafiche attraverso un upscaling intelligente.