E intanto tu ridi | uno show tra risate musica e calore umano

Lo spettacolo di Capodanno a Casalecchio ha rappresentato molto più di un semplice evento di intrattenimento: è stato un autentico momento di celebrazione condivisa, un’occasione per ritrovarsi e salutare l’anno vecchio con il sorriso. In un’epoca in cui spesso le festività si traducono in feste rumorose o in solitari scroll sui social, eventi come questo dimostrano quanto sia importante creare spazi di aggregazione, dove il divertimento si intreccia con il senso di comunità.Il recital, guidato dalla comicità irresistibile di Gianni Fantoni e dallacoinvolgente di Franz Campi e la sua band, ha trasformato l’ultima notte del 2024 in un’esperienza memorabile. Il repertoriole, tratto dai migliori brani di Campi, è stato il cuore pulsante della serata, con performance che hanno alternato emozioni profonde e ritmi travolgenti.