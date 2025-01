Dilei.it - “Come si fa a dire ad una mamma che la propria figlia è stata uccisa?”

Martina Scialdone aveva 34 anni quando nel gennaio 2023 èbarbaramenteda chi non accettava la fine della relazione. Da un uomo che diceva di amarla, ma che in realtà voleva solo possederla e distruggerla mentalmente, fino a quando questa donna,e sorella, un giorno ha capito la tossicità di questo essere decidendo di lasciarlo, ed è stato l’inizio della fine. La sua.Ogni ragazzaporta con se un bagaglio di amore e devastazione che non avrà mai fine, ogni femminicidio distrugge una famiglia, rende orfani genitori, fratelli e figli, quelli che vivranno il dolore all’infinito, quelli che vivranno con un unico rimpianto, quello di non essere riusciti a salvare la, sorella o madre. Perché questo fa un omicidio, distrugge, e tutto quello che è stato non sarà mai più.