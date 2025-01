Cinema al Riviera International Film Festival omaggio a Bertolucci

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 gen. (askanews) – Il, la cui nona edizione si terrà a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio 2025, ha annunciato la prima edizione di “(R)Evolution”, una retrospettiva sul grande maestro delrealizzata in collaborazione con la Fondazione Bernardo. A presentarla, l’attrice vincitrice di tre David di Donatello e quattro Nastri d’Argento, e per due volte premiata con la Coppa Volpi come migliore attrice aldi Venezia, Valeria Golino. Il legame tra il regista due volte premio Oscar e ilavrà durata triennale: fino al 2027, infatti, in ciascuna edizione della rassegna saranno presentati trerappresentativi delle altrettante fasi in cui si articola la carriera di(1960-1980, 1980-2000, 2000-2018), sotto la moderazione del giornalista Mattia Carzaniga e la conduzione di un ospite d’eccezione quale, appunto, Valeria Golino per l’edizione 2025.