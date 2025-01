Esports247.it - CES 2025: Razer Project Ava – Il coach virtuale di cui (forse) non sapevi di avere bisogno

Leggi su Esports247.it

Se c’è una cosa che il CESci ha insegnato, è che l’IA sta diventando onnipresente (e lo sarà sempre di più). Non importa quanto strana o superflua possa sembrare un’applicazione, qualcuno troverà un modo per infilarci dentro un algoritmo. E tra monitor pieghevoli e frigoriferi che “leggono” le tue emozioni,ha presentato una chicca che potrebbe rivoluzionare (o dividere) il mondo del gaming: “Ava“.Ora, immaginate un bot. Ma non uno qualsiasi: un bot che, con tono sicuro e quasi paternalistico, vi dice che il vostro ultimo acquisto su “League of Legends” è stato. un errore. Proprio così,Ava è essenzialmente un “backseat gamer” IA e no, non inteso come un insulto: Ava promette di essere “ildefinitivo per gli esports” e una guida universale per i giochi single-player.