Cecilia Sala libera che succede ora ad Abedini? Media Usa | Meloni ha strappato l’ok di Trump alla non estradizione E ora a Roma arriva Biden

Che ne sarà di Mohammad, l’ingegnere iraniano detenuto a Opera su cui pende un mandato dinegli Usa, ora cheè statata ed è rientrata in Italia? Il caso dell’arresto della reporter, nonostante tutte i tentativi di smentita iraniani (e italiani), è stato sin da subito legato a quello dell’uomo dei droni, che per Washington avrebbe fornito dispositivi e materiali elettronici all’Iran impiegati anche in un attacco in Giordania costato la vita a tre marines. Il regime, pur negando via ufficiale di voler usarecome pedina di scambio, subito dopo il rilascio della 29enne ha fatto filtrare l’auspicio che«ora torni presto a casa». Proprio mentre i giudici italiani, sono chiamati ad esprimersi sui termini della sua carcerazione e sull’il prossimo 15 gennaio.