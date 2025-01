Ilfattoquotidiano.it - Bonifici istantanei, da oggi niente più costi extra. Assoutenti: “Attenzione, in caso di truffe aumentano i rischi”

A partire da, 9 gennaio, icostano quanto quelli ordinari, grazie all’entrata in vigore delle nuove direttiva europea finalizzata a facilitare l’accesso dei diversi strumenti finanziari. La novità punta a rendere ipiù accessibili per consumatori e imprese, eliminando il sovraccosto che spesso li rendeva meno convenienti. Fino ad, infatti, un bonifico istantaneo poteva costare oltre 2 euro. Le nuove direttive impongono alle banche l’obbligo di ricevere ie offrire questo servizio ai propri clienti. Inoltre, sarà realizzato un sistema di verifica della corrispondenza tra l’Iban e il nome del beneficiario, per aumentare la sicurezza e la fiducia negli strumenti di pagamento elettronico.I, disponibili 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, offrono vantaggi rispetto aiordinari, che possono essere eseguiti solo durante l’orario lavorativo dei giorni feriali.