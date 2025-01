Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: Venezia vince ancora in Eurocup. Sbancata Amburgo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 8 gennaio 2025 – L’Umana Reyersembra messo definitivamente alle spalle un periodo decisamente critico: la formazione orogranata ha infatti sbancatoimponendosi per 90-77 sui Towers e inanellando la quarta vittoria di fila tra campionato ed. Trascinati da Jordan Parks (19 punti e 7 rimbalzi) e Kyle Wiltjer (16 punti e 7 rimbalzi), gli uomini di coach Neven Spahija sono stati protagonisti di una grande prova, dominando il match nella prima parte di gara (30-17 dopo i primi 10’ di gioco) e resistendo poi al rientro dei padroni di casa. Oltre a Wiltjer, in doppia cifra tra i lagunari anche Mfindou Kabengele,volta solidissimo sotto le plance (11 punti e 9 rimbalzi), mentre sul fronte tedesco ci sono 16 punti a testa per Jordan Barnett e Brae Ivey. Il primo tentativo di spallata degli orogranata è arrivato già nel corso del primo quarto, grazie alla solidità di Kabengele e Wiltjer e all’ottimo impatto in uscita dalla panchina di Casarin, che ha ispirato il 30-17 ospite arrivato al 10’, al culmine di un 12-0 di parziale.