Quotidiano.net - Bando da 5 milioni per connessione satellitare nelle aree periferiche della Lombardia

Leggi su Quotidiano.net

E' stato pubblicato da Aria, l'agenzia regionale per gli acquisti, ildi gara da 5di euro complessivi per dotare lea bassa connettività diinternetda usare, in modo complementare alla fibra. La gara è una procedura aperta, suddivisa in 2 lotti omogenei, su base geografica: nel lotto 1 le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza; nel lotto 2 le province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova. Le prestazioni contrattuali "avranno una durata massima di 24 mesi" e "le sole attività di fornitura, posa in opera e connettività avranno una durata di 4 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 4 mesi". Il termine per la presentazione delle offerte è il 25 febbraio.