Lanazione.it - Al CAS Tortaia “Lo Sportello vicino a te”

Arezzo, 9 gennaio 2025 – Al CAS“Loa te” Il progetto di ascolto e supporto al disagio organizzato dall’A.N.P.S con il patrocinio del Comune di Arezzo A partire da lunedì 13 gennaio presso il Cassarà attivo unodi ascolto, iniziativa promossa dall'organizzazione di volontariato della sezione di Arezzo dell’A.N.P.S. (Associazione Nazionale della Polizia di Stato) con il patrocinio del Comune. L’idea de “Loa te”, questo il nome del progetto, nasce per offrire supporto al disagio sociale conseguenza di violenze, dipendenze, solitudine, fragilità economica, difficoltà di accesso agli strumenti di tutela sociale esistenti ed ai canali già a disposizione per affrontare momenti complicati. Il progetto si pone come obiettivo quello di fornire, grazie a professionalità in ambito psicologico e legale ed esperte nell'ascolto e nell'orientamento, un servizio di consulenza e supporto al fine di valutare, orientare ed eventualmente consigliare un corretto invio ai servizi territoriali di riferimento.