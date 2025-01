Amica.it - “Un passo dal cielo 8” tra cambiamenti climatici e… Raz Degan

(askanews) – Dal 9 gennaio su Rai 1 torna una delle serie più amate, Undal, giunta all’ottava stagione. Stesso scenario da favola, nella natura, tra le montagne, per le vicende su cui indagano i fratelli Nappi, Vincenzo e Manuela, interpretati ancora da Enrico Ianniello e Giusy Buscemi.E questa volta c’è ancora più attenzione al tema del cambiamento climatico e della salvaguardia del Pianeta. Giusy Buscemi: «Undalè l’unica serie in Italia che parla di ambiente, di ecologia, e lo fa con un linguaggio sempre nuovo, che entra nelle case delle persone attraverso le storie dei personaggi».GUARDA LE FOTOGiusy Buscemi in famiglia: le foto più belle con il marito e i tre figli Raznei panni di un ricercatoreNella serie (una produzione Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction) diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, tornano Marco Rossetti nei panni del misterioso Nathan, Serena Iansiti in quelli di Carolina e il simpatico Huber interpretato da Gianmarco Pozzoli; ci sarà un colpo di scena e tra i nuovi personaggi c’è anche quello di Stephen Andeen, un ricercatore trasferitosi a San Vito di Cadore per cercare di salvare il ghiacciaio che si sta sciogliendo, interpretato da Raz