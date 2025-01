Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco senza biglietto blocca l’autobus di linea

Attività intensa per gli agenti della polizia locale del Comando congiunto di Baricella e Minerbio durante le festività. Tre denunce solo negli ultimi giorni di dicembre. La prima a Baricella per interruzione di pubblico servizio. Tutto è iniziato quando del93, in servizio sulla tratta Bologna-Molinella, un quarantenne marocchino ha turbato la regolarità del servizio pubblico rifiutandosi di fornire i documenti e il titolo di viaggio richiesti dal personale Tper, incaricato di pubblico servizio. La situazione è degenerata quando l’uomo, per sottrarsi al controllo, ha azionato il freno del mezzo, costringendoa un’improvvisa fermata. A quel punto, gli operatori Tper hanno chiesto l’intervento della polizia locale. Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica.