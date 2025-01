Tarquinia, a “Pillole di Psicologia” si parla dei disturbi dell’alimentazione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – “di” apre il nuovo anno con un incontro dedicato aie alla preziosa collaborazione tra psicologa e nutrizionista, per stilare una corretta diagnosi e avviare un percorso di cura.Arne l’11 gennaio, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto a, lae psicoterapeuta Claudia Rossetti e la biologa-nutrizionista Domizia Brandi. Nell’incontro la dottoressa Rossetti illustrerà i principalie della nutrizione, con cause, prognosi e possibili alternative di terapia da un punto di vista sistemico e familiare, perché il sintomo costituisce sempre una profonda richiesta di aiuto; mentre la dottoressa Brandi interverrà approfondendo il tema e considerando le caratteristiche deie del trattamento.