Saturday Night Live e Saks Fifth Avenue celebrano 50 anni di risate con una collezione esclusiva

La leggendaria trasmissione comica(SNL) festeggia il suo 50°versario con un’collaborazione con, il celebre grande magazzino di lusso. L’annuncio è stato accolto con entusiasmo e promette di combinare moda, cultura pop e umorismo in un’esperienza unica per i fan di SNL e gli appassionati di stile.E se vi dicessimo che ilhanno lanciato una collab(con un super merch?)Per celebrare questo traguardo storico,ha lanciato unalimitata ispirata a SNL, in collaborazione con il marchio di moda Favorite Daughter delle sorelle Erin e Sara Foster, e con il noto brand di profumi Le Labo. Lainclude felpe, T-shirt, borse tote, cappellini, jeans e giacche di jeans firmate Favorite Daughter.