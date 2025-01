Ilrestodelcarlino.it - Samb, mercato in stand by. Massi sfoglia la margherita

Pausa di riflessione in casaper quanto riguarda il. Dopo il 4-0 rifilato all’Atletico Ascoli, con i rossoblù con nove punti di vantaggio sull’Aquila, la dirigenza rivierasca con in testa il presidentesta ponderando bene tutte le possibilità che questa finestra di contrattazioni può aprire. La prima riguarda Alessandro Sbaffo. La società glissa sull’argomento ma l’operazione, al momento inby, è ancora fattibile.e il diesse De Angelis stanno anche ragionando sul futuro di Edoardo Lonardo. L’Atalanta domenica scorsa ha inviato un proprio osservatore per valutare la punta classe 2005. Il gol realizzato ma anche la prestazione complessiva del giovane attaccante sta spingendo il club orobico ad accelerare la trattativa. La, però, vuole che resti in rossoblù fino al termine della stagione con le parti che stanno discutendo proprio su questa condizione.