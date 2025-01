Lanazione.it - Più sicurezza, il caso in consiglio: "Ora illuminazione e telecamere"

Una mozione con cui chiedere uncomunale aperto alla cittadinanza sul tema della: è quella che presenterà il capo gruppo di Fratelli d’Italia, Roberto Valerio: "È una questione – spiega – su cui a Campi bisogna cambiare passo". "Ma dobbiamo ascoltare anche i cittadini - aggiunge - che chiedono risposte immediate e decise". Valerio, poi, illustra anche una serie di proposte che intende presentare: "La creazione di un numero verde comunale per segnalare situazioni di illegalità, degrado e inciviltà alle forze dell’ordine senza dover rivelare la propria identità; stipulare con la Prefettura di Firenze adeguati piani di controllo del territorio. E un confronto, oltre che con la gente, anche con le categorie economiche e le associazioni". Non solo: "Bisogna implementare la dotazione organica della Polizia municipale e l’equipaggiamento in dotazione, come già in uso alle forze di polizia, in modo da svolgere le loro funzioni in modo efficace e sicuro.