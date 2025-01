Ilrestodelcarlino.it - "Più aiuti agli anziani non autosufficienti e in difficoltà"

La tradizionale cena natalizia dell’Anap Confartigianato cesenate (oltre tremila associati) al ristorante ‘Il pirata’ di Cesenatico ha suggellato un’annata di fervente attività dell’associazione pensionati di Confartigianato cesenate e ha posto le basi per un 2025 di ulteriore crescita. Il consiglio direttivo è in carica fino al 2027. Presidente è il mercatese Ivano Scarpellini. I consiglieri sono Oliviero Zondini, Franca Macari, Silvana Ceredi, Nadia Fabbri, Costante Foschi, Guido Paolucci e Giorgio Paganelli. Coordinatrice è Cristiana Suzzi, promotrice di numerose iniziative apprezzate dalla base sociale. Ivano Scarpellini, imprenditore nel settore del legno, ha rivestito vari incarichi in Confartigianato, fra cui quello di membro del Gruppo di presidenza, un know how che ha messo a disposizione di Anap.