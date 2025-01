Palco Off va in scena ‘Ludopazza’ al centro Zo

Leggi su Dayitalianews.com

La programmazione: 25 gennaio ore 21 – 26 gennaio ore 18Prosegue la XII Stagione Teatrale diOff. Dopo i precedenti spettacoli, “Virginedda Addurata 2.0” e “Perdifiato”, la stagione propone ‘Ludopazza‘ (Premio Fringe Italia OFF 2023). Un’opera di Davide Marchetta, con Sabrina Marchetti, che ne firma anche la regia e va ad ampliare l’offerta di proposte teatrali di qualità e sperimentazione.La tramaSandra, infermiera protagonista del monologo, racconta, con disarmante sincerità e con linguaggio inclemente e brutale, la sua discesa nel vortice della ludopatia. Con una forza espressiva unica coinvolge il pubblico trascinandolo emotivamente nella condivisione della spirale di una dipendenza che distrugge la sua vita. Uno spettacolo che scuote e non lascia indifferenti. Seduta su tanti sgabelli, su cui ha passato ore interminabili della sua vita davanti a una slot machine, questa volta siede di fronte a un pubblico per svelarsi e raccontarsi senza vergogna, né pudore.