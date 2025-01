Ilrestodelcarlino.it - Nuovi indirizzi di studio, doppio no all’Ipsia

Le notizie importanti, si sa, bisogna attenderle durante le festività estive o invernali. E infatti reca la data del 30 dicembre, la delibera con cui la giunta regionale ha dato parere negativo all’istanza di attivazione di due corsi richiesti dall’Istituto ‘Guastaferro’. Un altro ‘no’ dopo quello, più pirotecnico – andò in scena una drammatica inversione a ‘U’ della regione – comunicato l’anno scorso, che pure destò le ire dell’intera riviera, dalle scuole al comune alle imprese. "Rispetto al deliberato delle cinque province – recita la delibera 2052 – non si esprime un parere favorevole limitatamente alle richieste di istituzione presso l’Istituto ‘A. Guastaferro’ deglidi ‘Meccanica Meccatronica Energia (articolazione Energia)’ e di ‘Elettronica ed Elettrotecnica (articolazione Automazione)’, non rappresentando quella necessaria razionalizzazione deglie opzioni.