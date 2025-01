Zonawrestling.net - NJPW: Annunciata la prima difesa titolata per gli Young Bucks

Per gliè già tempo di difese titolate. Nemmeno il tempo di gioire per la vittoria dei titoli IWGP di coppia a Wrestle Dynasty, che Matthew e Nicholas Jackson sono già chiamati alladel loro secondo regno con le cinture di coppia della. È stato annunciato ufficialmente che l’11 febbraio, alla EDION Arena di Osaka, i due fratelli difenderanno i titoli contro i due volti di punta dei Los Ingobernables de Japòn, Tetsuya Naito e Hiromu Takahashi, a The New Beginning in Osaka.Seconda opportunità per Naito e TakaPer Naito e Takahashi si tratta della seconda opportunità consecutiva di vincere le cinture. I due infatti, dopo essersi sfidati a Wrestle Kingdom, sono stati sfidati da Great O-Khan e Jeff Cobb a far valere la vittoria della World Tag League e a unirsi al match di Wrestle Dynasty, che inizialmente prevedeva solo icontro i membri dello United Empire.