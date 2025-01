Ilrestodelcarlino.it - Niente Dna di Louis sulla scena. I figli di Pierina: “Esito atteso, ma altri elementi contro di lui”

Rimini, 8 gennaio 2025 – C’è chi dice “determinanti”. Chi dice “non fondamentali”. Sul peso e la valenza che avranno i risultati degli accertamenti compiuti in incidente probatorio sui 34 reperti riguardanti l’omicidio diPaganelli lo dirà il tempo. Prima lo sviluppo delle indagini e, poi, un eventuale processo a colui il quale resta il solo e unico indagato per l’assassinio della 78enne nei sotterranei di via del Ciclamino. Perché quel che è certo è che gli esiti degli accertamenti sul Dna compiuti dal superperito del Tribunale Emiliano Giardina – con cui non è stata trovata traccia di Dassilvadel crimine – sono stati cristallizzati come da istituto giuridico e pertanto potranno finire direttamente nel plico del materiale processuale. Ma l’ultima svolta nel canovaccio di un giallo lungo oltre un anno non ha colto di sorpresa idi