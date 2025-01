Spazionapoli.it - Napoli, piano alternativo per il centrocampo: Manna lavora su un nome a sorpresa

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Il direttore sportivo Giovannistarebbendo su un’alternativa aper ildegli azzurri Dal calciomercatoultimissime arrivano in queste prime ore della giornata. Novità costanti nei giorni iniziali della campagna acquisti invernale, iniziata ufficialmente lo scorso 2 gennaio. La dirigenza partenopea sta avendo colloqui costanti con Conte per riuscire a individuare i nomi giusti per rinforzare la rosa e rimanere in lotta per lo Scudetto fino alla fine dell’anno.Tra le priorità della società c’è sicuramente quella legata al centrocampista, specie dopo l’uscita di Folorunsho. Sulle nostre pagine di Spaziovi stiamo riportando le ultime novità legate a Fazzini, la cui trattativa si sta complicando, e Casadei, sul quale ilha accelerato nella serata di ieri.