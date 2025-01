Ilnapolista.it - Musk vuole il Liverpool. Ha già pronto il nuovo inno: “You’ll Never Walk Elon” (Telegraph)

Il padre di, Errol, l’ha sganciata un po’ così: il miliardario sudafricano per pare ormai aver conquistato gli Stati Uniti puntando al resto del mondocomprare il. Si è scatenato il panico al Merseyside, più o meno.Ils’è divertito a immaginare questa operazione “distopica”: “Il piano Kop dei”.“Quandosenior ha casualmente rivelato cheè il più famoso tifoso delda quando è stata trovata una sciarpa rossa negli alloggi privati ??del colonnello Gheddafi, possiamo immaginare che gli agenti di alcuni calciatori abbiano trascorso la maggior parte di martedì a mettere freneticamente “mi piace” a ogni post sui social media del vero Hugo Drax. Pensate ai miliardi e alle aspirazioni. Non ci sarebbero più litigi contrattuali con giocatori come Mohamed Salah e non ci sarebbe più bisogno di perdere tempo a pagare la miseria di 35 milioni di sterline per calciatori emergenti come, ehm, Mohamed Salah”.