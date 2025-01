Mistermovie.it - Mister Movie | Il cast di Dexter: Resurrection aggiunge David Zayas di The Bear e altri

La serie thriller di Showtimesi arricchisce di nuovi volti per la prossima avventura poliziesca drammatica. Gli attori(The), Jack Alcott (The Good Lord Bird) e James Remar (Oppenheimer, It: Welcome to Derry) si uniscono ufficialmente ale Remar riprenderanno i loro ruoli iconici rispettivamente come il Detective Angel Batista e Harry Morgan dalla serie originale. Alcott, invece, interpreterà Harrison Morgan, il figlio di.Michael C. Hall torna a guidare ilL’attesissima nuova stagione sarà nuovamente guidata dal vincitore del Golden Globe Michael C. Hall, che ritorna nei panni diMorgan, l’antieroe preferito dai fan. Oltre a essere protagonista, Hall è anche produttore esecutivo della serie, affiancato da Scott Reynolds (Jessica Jones), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll).