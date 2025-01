Agi.it - Meloni "subito in Aula a riferire su Starlink", cresce il pressing delle opposizioni

Leggi su Agi.it

AGI - Leintensificano ilper portare Giorgiainsull'eventuale accordo fra governo italiano e Space X, la società fondata da Elon Musk che offre servizi di telecomunicazioni criptate a governi e forze armate attraverso la rete satellitare. Oggi il caso sarà all'odg del question time alla Camera con l'interrogazione di Nicola Fratoianni di Avs. A provocare la nuova levata di scudi è stato, in particolare, uno scambio di battute fra il vice premier italiano Matteo Salvini e Musk, avvenuto ieri sulla piattaforma social di cui l'imprenditore sudafricano, con cittadinanza canadese e naturalizzato americano, è proprietario. "Una opportunità". Di più: "un dovere" verso i cittadini, per Matteo Salvini. Un auspicio, quello del vice premier, che per lesmentisce quanto assicurato sempre ieri in una nota da Palazzo Chigi in cui si diceva che nessun contratto è stato firmato e nessun accordo è stato concluso.