Dilei.it - Lory Del Santo a La Volta Buona sulla lite per il marito di Marcella Bella: “Fantascienza”

Lo scorso anno,aveva raccontato nel salotto di Belve di aver avuto uno scontro conDel, colpevole di aver “flirtato” in sua presenza con ilMario Merella. Un aneddoto che aveva suscitato grande ilarità ma che, a distanza di diversi mesi, l’ex protagonista di Drive In ha in parte smentito: “È una storia allucinante. Credo lei abbia esagerato il racconto per fare scena” ha raccontato nel salotto di LaDelrisponde a: “Si è sbagliata”non ha mai nascosto di essere una donna dal temperamento molto passionale, e nel salotto di Belve aveva raccontato a Francesca Fagnani di essere molto gelosa di suoMario Merella. Proprio parlando della sua possessività, aveva anche rivelato di essersi scontrata in un’occasione conDel: la cantante si era detta molto infastidita dall’atteggiamento della showgirl, che diversi anni prima, nel corso di una serata a teatro, aveva parlato non una, ma ben due volte all’orecchio del suo compagno.