Quotidiano.net - Londra, allarme bomba a Regent Street. Evacuati uffici e negozi. Fermato un uomo

Leggi su Quotidiano.net

, 8 gennaio 2025 - Unè scattato a, nel centro di. La polizia ha chiuso la strada e ha fatto allontanare i passanti ed evacuato. This was in Mayfair offc. 20 mins ago. Controlled explosion right after the end of the video. pic.twitter.com/Cn0DJs5PVK — Gardiner Hanson (@GardinerHanson) January 8, 2025 Artificieri della polizia intendono innescare delle "esplosioni controllate" per un veicolo sospetto, scrive il Mirror. Intanto unè statonel corso dell'operazione si legge nei vari post suui social, anche se manca una confermaale.